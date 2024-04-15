Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e gerçekleştireceği ziyaretini erteledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğini belirterek şunları kaydetti;

"Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir."

Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz.



Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim.



Filistin halkının yanındayız, ateşkes… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2024 Özgür Özel, şubat ayında yaptığı açıklamda 15 Nisan'da Filistin'in Ramallah kentine gideceğini belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız." demişti.