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        Haberler Gündem Özgür Özel duyurdu: Etkinlikler iptal edildi

        Özgür Özel'in talimatıyla CHP'li belediyeler, konser ve kutlama etkinliklerini 3 gün erteledi

        CHP yönetimindeki belediyeler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla kutlama ve konser gibi etkinlikleri 3 gün boyunca erteledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:00
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        Özgür Özel duyurdu: Etkinlikler iptal edildi
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        CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı üzerine, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in imzasıyla CHP'li belediyelere yazı gönderildi, Yazıda, "Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür/sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı üç gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verildi.

        ÖZGÜR ÖZEL, MANİSA'DA AÇIKLAMA YAPTI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bildirilerin şehit haberleri gelmesini önlemediğini söyledi.

        Özgür Özel, Manisadaki konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit haberleri geldiğinde "Milli Savunma Bakanı gelsin, Meclisi bilgilendirsin." dediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sonra bildiri mi imzalayacağız, ortak tavır mı takınacağız, yanlışı, hatayı gidereceğiz, bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız, bunu hep beraber konuşalım. Yanıt; Siz bildiriye imza atın. Öyle yağma yok. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde beş bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz."

        "20 AYDIR PENÇE-KİLİT OPERASYONU SÜRÜYOR, HEDEFLERİ NEYDİ?"

        Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor Mecliste. Sormak istiyoruz. 20 aydır Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor, hedefleri neydi? Hedefe ulaşıldı mı, ulaşıldıysa niye oradayız, ulaşılmadıysa hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz; Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde kaç Mehmetçiğimiz var? Soruyoruz; Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi?’ Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz ve bundan sonrası için yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz. Lojistik dezavantajlar olduğu söyleniyor. Askerlere zaman zaman yiyecek bile ulaştıramadığımız söyleniyor. Bölgeden bazen şehitlerimizi geri çekerken bile, şehitlerimizi geri getirmek istediğimizde bile diğer silah arkadaşlarının hayatlarının tehlikeye atıldığı söyleniyor. Bu sorulara cevap verilmesini istemek suç değil, hata değil, hakkımızdır, görevimizdir. Bundan sonra da şunu söylüyoruz. Hataları yapan soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da ona meşruiyet kazandırmayacağız."

        CHP, BİLDİRİYE İMZA ATACAK MI?

        Sorulara cevap verilmesi halinde üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Özel, ezbere bir anlayışla hiçbir bildiriye imza atmayacaklarını söyledi.

        Mecliste imzalanan ortak bildiri metninde terörün kınandığını, kendilerinin yayımladığı metinde ise terörün "açıkça lanetlendiğini" savunan Özel, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinden ezbere bir muhalefet bekleyenler, iktidar ne zaman isterse iktidara destek bekleyenler hiç beklemesinler. Biz bu ülkede haklıyı, mazlumu, mağduru, şehit ailesiyse şehit ailesinin hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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