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        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel, doktora saldırıyı kınadı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, doktora saldırıyı kınadı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Giresun İl Başkanı da olan Dr. Gökhan Şenyürek'e bir hasta yakını tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:05 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:05
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        Özgür Özel, doktora saldırıyı kınadı
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        CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

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