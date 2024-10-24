Özgür Özel, Doğu programına devam edecek

CHP Genel Başkanı Özel, terör saldırısının ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile gerçekleştirdiği, terör saldırısının değerlendirildiği toplantının ardından çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

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6 GÜNLÜK PROGRAMI VAN'DA TAMAMLAYACAK

6 günlük program kapsamında ilk olarak Diyarbakır'a geldiklerini belirten Özel, yarından itibaren de Batman, Mardin ile bu ziyaretleri sürdürüp, son olarak Van'da programları tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Özel, bugün belediyeyi ziyaretleri sırasında Kahramankazan'daki terör saldırısından haberdar olduklarını ifade ederek, Ticaret ve Sanayi Odasında kendilerine tahsis edilen toplantı salonunda buradaki heyetle, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleriyle bir toplantı yaptıklarını, aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerinin de genel sekreterin çağrısıyla toplandığını kaydetti.

REKLAM BAKAN YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de telefonda görüştüklerini, şehit ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi aldığını belirten Özel, şöyle dedi: "Rehinelerin herhangi bir zarar görmeden tamamlandığına ilişkin bilgileri de paylaştı. Bu şartlar altında bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil, Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havaalanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz. Bu süre zarfında kent konseyinin kıymetli üyeleriyle de toplantımız bittikten sonra planladığımızdan kısa da olsa görüştük." Bugün gündemin terör olduğuna işaret eden Özel, kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın terörü lanetlediklerini ifade etti.

Özel, şunları söyledi: "Bütün beklentimiz hem Türkiye'nin gündeminden terörün çıkması hem de Diyarbakır'da da bugün çokça karşılaştığımız gibi, 'Hiçbir şey istemiyorum, eşit yurttaşlık istiyorum, herkes gibi eşit olmak istiyorum.' diyen ve buna isyan eden kimsenin, ne Diyarbakır'da ne Muş'ta ne Van'da ne de büyük şehirlerin kenar mahallelerinde kalmaması. Her Türk'ün, Kürt’ün hangi etnik kökenden hangi mezhepten olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının devlet onun için karar verdiği için değil, sorunun yok senin diye, o gerçekten 'Benim sorunlarım çözüldü ve kendimi eşit hissediyorum.' diyerek bu ülkeyi sahiplenmesini bekliyoruz."

REKLAM "TERÖR SALDIRISININ ZAMANLAMASINA DİKKATLE BAKMAK GEREKİYOR" Terör saldırısına değinen Özel, böyle süreçlerde konunun mutlaka tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ettiklerini belirtti. Özel, şunları kaydetti: "Bugünkü terör saldırısının zamanlamasına da dikkatle bakmak gerekiyor ama bizim Türkiye'nin kardeşliğiyle ilgili umudumuzu hiçbir şey köreltmeyecektir. Birtakım fırsatçılar, siyasi yankesiciler kelime oyunlarıyla vatandaşımızı kandırmaya çalışıyorlar. Efendim 'Özgür Özel Kürtlere devlet vadetti.' diye. Ben onlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tam sahipleneceğiniz, kendinizi devletin sahibi hissedeceğiniz, Türklerle birlikte bu devletin tam ve eşit yurttaşı olduğunuzu hissedeceğiniz yarınlar için demokrasi ve birlikte çalışma vadediyorum sözünün ilk kelimesinden siyasi yankesicilik yapmaya çalışanlardan bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa Avrupa'nın da dünyanın da demokrasisinin başına dert olmuş aşırı sağ popülizm çıkar. Onların da bütün dünyaya ve ülkelerine ne yaptığı ortada. O yüzden kararlılıkla ve bu tip çarpıtmalardan, yalanlardan, yankesiciliklerden yılmadan doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz."

REKLAM Ankara'da Merkez Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğunu dile getiren Özel, o toplantıya da katılacaklarını ve konuyu tüm yönleriyle irdeleyeceklerini belirtti. Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Özel, yaralılarla da hekimlerin yakından ilgilendiğini söyledi. Özel, yaralıların sağlık durumlarının takipçisi olduklarını, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.