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        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel'den şehit ailesine taziye ziyareti

        Özgür Özel'den şehit ailesine taziye ziyareti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:25
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        Özgür Özel'den şehit ailesine taziye
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in, Aksaray'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

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