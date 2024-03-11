Özgür Özel'den Kent Lokantası mesajı: O kuyrukta, bir onur, bir gurur, bir de utanç var

Özgür Özel'den Kent Lokantası mesajı: O kuyrukta, bir onur, bir gurur, bir de utanç var

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Küçükçekmece Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ile Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni'ne katıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u 'Kent Lokantası' konusuyla ilgili eleştiren Özel, "Bu kent lokantalarının önündeki kuyruğa laf etmek var ya, o kuyrukta, bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun o kuyruğun utancı, 22 yıllık iktidarında bu yoksulluğu yok etmeyen onlaradır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Küçükçekmece Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ile Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni'ne katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de yer aldığı programda, Özel ve İmamoğlu konuşma gerçekleştirdi. Özel konuşmasında İmamoğlu'nun yerel seçime yönelik projelerine değinirken, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u eleştirdi.

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"BU DİLİ TERK ETMEYE DAVET EDİYORUM"

Özgür Özel, "Ramazan'ın siyasete de güzel ahlakının, güzel dilinin sirayet etmesini bekliyoruz. Bu konudaki özenli tutumumuzu biz sürdüreceğiz. Birileri hakaret ediyor, iftira ediyorlar, seçmene şantaj yapıyorlar. Vatandaşa, vatandaşın tercihleri üzerinden hakaret ediyorlar. Biz bu kavgaların dışında duruyoruz. Kavga yapacaksak emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin talepleri üzerinden bir kavga yapıyoruz ve temiz bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Buradan iktidar partisinin ve ittifak ortaklarının liderlerinin de Ramazanını kutluyorum. Artık Türkiye'ye yakışmayan, hiçbirimize yakışmayan bu dili terk etmeye davet ediyorum" dedi.

"YAĞMUR FAZLA YAĞDI DİYE İNSANLARIN ÖLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Özel, "Yerin altından kocaman bir tünel açarak adeta yağmur suyunu atık sudan ayırmak... Buradaki bu taşkınları bitirecek olması gerçekten çok önemli. 2024 yılına bu işin kalmış olması gerçekten hayret verici. Bir su baskınında; ben kendim eczanede çok paspas yaptım. Tam paspası yaparsın biri içeri gelir çamur olur. O bile insana dokunur. Şu görüntülerde, dükkanların insan boyunca çamurla, suyla kaplanması o kıt kanaat dükkandan geçimini sağlayan esnaf için ne demek? Evlerin bodrum katlarını su basması… 2024 yılında yağmur biraz fazla yağdı diye insanların ölmesi kabul edilebilecek bir iş değil. Ben Ekrem Başkan'ın o İSKİ'ye özel teşekkür etti, ben de hem İSKİ'nin genel müdürüne hem genel sekreterimize bu süreçte yaptıkları için ayrıca teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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"O KUYRUKTA BİR ONUR BİR GURUR BİR DE UTANÇ VAR"

Kurum ve İmamoğlu arasındaki kent lokantası tartışmasına atıfta bulunan Özel, "Başkan öfkelenmiş de biraz. Bu kent lokantalarının önündeki kuyruğa laf etmek var ya, o kuyrukta, bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun o kuyruğun utancı, bu yoksulluğu 22 yıllık iktidarında yok etmeyen onlaradır. Orada yemeğini yiyen, karnını doyuranların onuru, gururu da sana ve ekibinedir" diye konuştu.

"GAF ÜSTÜNE GAF YAPIYOR"

Özel, "Biz günün birinde yoksulluğu yok etmeye geleceğiz ama bugüne kadar yoksulluğu yok etmeyip yoksulluğu yönetenlere inat, o yoksulluk üzerinden siyaset yapmayanlara inat sağ elin verdiğini sol ele göstermeden verilen emeğin İstanbul sokaklarında nasıl bir karşılık bulduğunu görüyoruz. O yüzden de 31 Mart seçimleri için birileri endişeli, birileri korkuyor. Birisi sinirli, bir tanesi mahcup. Ne diyeceğini şaşırmış gaf üstüne gaf yapıyor. Ama biz rahatız çünkü biliyoruz ki bu insanlar kader kıymet bilen yapılan işi gören ve emeği teslim eden insanlardır" dedi.

"DÜNYADA HİÇBİR METROPOLDE 10 METRO İNŞAATI BİRDEN YOK"

Metro tartışmasında herkes her şeyi gördü 65 kilometre metroyu nasıl gizleyecek? Yerin altında diye. Çıkmış dün şöyle bir şey söylüyor 'Metro mu yapmış o. Hepsi yalan' diyor. Ben biliyorum İstanbul'da genel sekreter yardımcısıydı, biz İstanbul Büyükşehir'i alınca ulaşımdan sorumlu genel sekreter yardımcısını ulaştırma bakanı yaptı. İlk bütçede biz ona dedik ki '10 tane metronun, 7 tane metronun inşaatını durdurmuşsunuz.' Dedi ki 'dış kaynak olmadan yapılamaz.' Maliyetler yüksekti. Durdurduk. Bulunduğunda yapılır. O, 7'ye 3 daha eklendi ve 10 metro oldu. Dünyada hiçbir metropolde 10 metro inşaatı birden yok" şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ BİR SEÇİM SONUCU BEKLİYORUZ"

Özgür Özel, "İstanbul'u belediye meclisinde de çoğunluğu elde edecek bir yürüyüşte ilerliyoruz. Çok iyi bir seçim sonucu bekliyoruz. 14 belediyeye en az 14 tane daha katacağız diyor il başkanımız, İstanbul'a inanıyoruz, güveniyoruz" dedi.