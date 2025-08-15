Özgür Özel'den İnan Güney açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "Bu operasyon, bir yandan barış, birlik ve kardeşlik diyenlerin, bu umuda karşı başlattığı baltalama girişimidir. Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.

Dünkü iddialarını da anımsatan Özel, "19 Mart’tan bu yana, ‘Öyle duydum’ iftiralarından başka bir şeyleri olmadığı için 149 gündür iddianame yazamıyorlar. Bu çaresizlik nedeniyle tutukluları; eşleriyle, evlatlarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar." ifadelerini öne sürdü.