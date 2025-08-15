Habertürk
        Özgür Özel'den İnan Güney açıklaması | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den İnan Güney açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Özel, "Bu operasyon, bir yandan barış, birlik ve kardeşlik diyenlerin, bu umuda karşı başlattığı baltalama girişimidir. Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 14:15 Güncelleme: 15.08.2025 - 14:15
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Özel, "Bu operasyon, bir yandan barış, birlik ve kardeşlik diyenlerin, bu umuda karşı başlattığı baltalama girişimidir. Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.

        Dünkü iddialarını da anımsatan Özel, "19 Mart’tan bu yana, ‘Öyle duydum’ iftiralarından başka bir şeyleri olmadığı için 149 gündür iddianame yazamıyorlar. Bu çaresizlik nedeniyle tutukluları; eşleriyle, evlatlarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar." ifadelerini öne sürdü.

