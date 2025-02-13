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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den DP'ye ziyaret | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den DP'ye ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:24 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:26
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        Özgür Özel'den DP'ye ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

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        Özel ve Uysal yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu. Özel, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Kasım ayında gerçekleştirdikleri kongreleri ile güven tazelediler. Kendilerini kutlamak ve içinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem varlıklarıyla, hem değerlendirmeleriyle CHP'nin karşı karşıya olduğu ve maalesef hukukun, adalet sisteminin alet edildiği bir saldırı karşısında gösterdikleri dostça dayanışma için kendilerine teşekkür etme imkanı buldum."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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