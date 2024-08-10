Özgür Özel'den Anafartalar Zaferi paylaşımı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Savaşı'nın ve 1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Çanakkale Savaşı'nın ve 1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/pclDslFkEQ — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 10, 2024