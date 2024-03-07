Özgür Özel ‘DEM Parti’ açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak nitelendirdi

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Bilecik’te düzenlenen miting öncesinde il başkanlığını ziyaret eden Özgür Özel, burada basın mensuplarının sorunu yanıtladı. Konuşmasında dün Afyonkarahisar’da Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın ‘Dem parti hariç herkese kapımız açık’ söylemlerine değinen Özel, konuyu talihsizlik olarak gördü. Özel konuyla ilgili konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Türkiye’deki 81 ilde ve seçime girdiğimiz bin 150nin üzerindeki seçim çevresindeki belediye başkanlarımızın tamamının imzalayacağı bir taahhütname bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi. Dün Afyon’da bir talihsiz süreç yaşandı.

Belediye başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii bir takım fırsatçılarda bunun üzerinde uzun süre tepindiler. Ama dünden bugüne olacak bir şey değil aylardır süren bir hazırlık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde eşitlik politikası var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının başta toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirten bunu 9 madde halinde sıralayan bir taahhütname var. Bu taahhütname her bir belediye başkanımızın başta kadın erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine müdahale olmak üzere her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını ırk, mezhep, inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese sunulacak eşit hizmetleri taahhüt eden bir belgedir. Bu belgesi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bugün kadın erkek eşitliği noktasındaki ve eşitsizliklerle ve cinsiyet eşitsizliklerdekiyle mücadele yönündeki taahhütnameyi imzalayarak iradelerini beyan ediyorlar.”