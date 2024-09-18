Özgür Özel: CHP iktidara gelince Türkiye Avrupa Birliği’ne girecek

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur ama 10 yılın sonunda, Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçe örgütlerini ve belediyeleri ziyaret etmek için geldiği Balıkesir’deki programının ikinci gününe, Marmara Adası’nda başladı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'i makamında ziyaret eden Özel, belediye binası önünde kendisini bekleyenlere seslendi. Özel, “31 Mart'ta oy vereniyle, vermeyeniyle herkese teşekkür ederiz. Ama artık mafyanın düzeni bitti, halkın düzeni geldi. Öyle kabadayılıklara, öyle ne konuştuğunu bilmeyenlere, önüne geleni tehdit edenlere, burnu büyüklere, gücü başka yerden alanlara değil, Aydın Dinçer gibi sadece ve sadece size borçlu olanların yönettiği bir yönetim” ifadelerini kullandı.

REKLAM ‘PARADAN 6 SIFIR ATINCA HAYAT KOLAYLAŞMADI, HESAP KOLAYLAŞTI’ Marmara Adası'na ulaşım bedelinin yerel halka 900 liradan 500 liraya düşmesinin, CHP yönetimi ile geldiğini hatırlatan Özgür Özel, şöyle konuştu: “Kendisiyle birlikte Narlı'dan buraya seyahat ederek sohbet ettik. Başta ulaşım öyle herkese 900 lira olmaz. Dedi ki, ‘Adalılara 400 lira, 500 lira’. Bu bile çok, haklısınız. Bu şartlarda bu bile çok. Ama maliyetler de çok. Ama eğer Aydın Başkan olmasa, 1000 lira olacak şey, şimdi 500 lira. AK Parti’li belediye başkanı gitti CHP'li geldi, 1000’den 500’e düştü. AK Parti’li Cumhurbaşkanı gidip, CHP'li gelsin 50 liraya düşer. Çünkü mazota, benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Şimdi inşallah o günler geldiğinde, hep anlatıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonu bu ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki; ‘Gelişmiş ülkeleri yakalayın, geçin’. Ve uluslararası toplumda, milletler arası toplumdaki yerini Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var, Tayyip Bey'in özendiği, gidelim dediği yerlerde 4 bin 500 dolar. Tayyip Bey, 6 sıfır attı Allah için hakkını yemeyelim. Ama 6 sıfır atınca hayat kolaylaşmadı, geçim kolaylaşmadı, hesap kolaylaştı. Neden, 6 sıfırı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. 6 sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince, öyle 6 gol atıp 6 gol yiyen amatör lig takımları gibi değil, size golü yedirmeden 1 gol atacağız. Diyorlar ya, ‘1-0 olsun bizim olsun’. Bir tane sıfır atacağız, ama maaşlardan değil, masraflardan atacağız. CHP gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur ama 10 yılın sonunda, Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesap edin, maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil, 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira. 1 litre rakı 140 lira.”

CHP'nin iktidara gelmesi ile 10 yılın sonunda Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'ne (AB) gireceğini hem de paradaki bir sıfırın atılacağını söyleyen Özel, “Eğer bir ülkede alım gücü 10 kat ararsa, Avrupa'da bugün sana 550 lira olan maliyet ona 55 lira. Ya da fiyatlar değişmedi. Fiyatlardan sıfır atmadık, dana kıyma yine 550 lira, 600 lira. Ama en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira değil, 125 bin lira. Biz bugün AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücretti, hiç ellemese 26 bin olacaktı. Şimdi 12 bin 500 lira değil mi. 26 bine razıyız ama Almanya'daki emekli, Fransa'daki emekli, Hollanda'daki emekli, senden 10 kat fazla alım gücünde. Ya etiketten bir sıfır at öyle bak, ya da maaşın 10 kat fazla olduğunu düşün. Böyle bir dönemin gelmesi hiç uzak değil. Bunu Yunanistan başarıyor da bırakın onu Macaristan başarıyor da o bile girdi, 10 binlerdeydi 25 bin, 30 olmuş gidiyor oraya doğru. O yüzden biz de başaracağız” diye konuştu.

‘CHP GELİRSE DESTEKLİYORUZ’ DİYORLAR’ AB üyesi ülkelerin Türkiye’nin tam üyelik hedefini, CHP’nin iktidara gelmesi şartıyla desteklediğini belirten Özel, “Ben geçen yıl, geçen dönem Sosyalist Enternasyonal’in ikinci başkanı seçildim. İspanya Başbakanı birinci başkan. 75 ülke altına imza attı. ‘CHP gelirse, Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefini destekliyoruz’ diyorlar. Fransız’ı da attı, Yunanistan'ı da attı, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler attı. Bizim hedefimiz, vizyonumuz bu. O yüzden nasıl 31 Mart'ta Marmara Adası kendi kaderine, kendi geleceğine el koydu, döndü, Aydın Dinçer'i belediye başkanı yaptı, akışı değiştirdi, gelecek genel seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine, Cumhuriyet Halk Partiliyi cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.