Özgür Özel: Antalya'yı üst üste kazanacağız

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CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Belediye Binası yanında düzenlenen "Alanya Mitingi" programında partililere hitap etti.

Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Özel, toplanan vergi ile Antalya için ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi.

"BEŞ YIL BOYUNCA DÜRÜSTÇE ÇALIŞTIK"

Özel, Antalya ve Alanya'yı ihmal edenlerin Antalya Büyükşehir Belediyesini kazanma düşüncesinde olduklarını anlatarak, "Beş yıl boyunca dürüstçe çalıştık. Gayretli çalıştık. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Rant çevrelerini değil, halkın çıkarlarını kolladık ve bir kez daha Antalya'yı kazanmak için kolları sıvadık. İki kere üst üste kazanacağız ve Antalya'yı bir daha vermeyeceğiz." diye konuştu.

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Özel, Alanya'nın Atatürkçü insanların olduğu bir cumhuriyet kenti olduğunu dile getirerek, kentin bir süredir sosyal belediyecilikten mahrum olduğunu, belediyeyi yönetenlerin ne buldularsa sattığını, her metrekaresinin birilerine peşkeş çekildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: AA "OTELLERİN YÜZDE 70'İ İPOTEKLİ" Turizmcilerin zorda olduğunu anlatan Özel, banka borçlarının 10 milyar doları bulduğunu ifade etti. Özel, otellerin yüzde 70'inin ipotekli olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bölgede kış turizminin bir şekilde canlandırılması, yazın çalışan emekçilerimizin 12 ay maaş alacak şekilde istihdam edilmesi önemli. Artan maliyetlere karşı tedbir alınmak durumunda. Yerli turist zorda. Emeklinin tatil yapma lüksü yok. Bir yılda kazandığı parayla bir hafta ancak tatil yapabiliyor."

Fotoğraf: AA Antalya ve Alanya'nın son derece önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Özel, çiftçinin derdinin boylarını aştığına vurgu yaptı. Çiftçi girdilerinin fazla olduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu: "Çiftçinin durumu mazot, gübre ve destekleme alamadığı için kötü. Bugün 263 milyar lira desteklemenin 85 milyarını vermişler. 178 milyar lira, çiftçinin alacağı var ama vermiyorlar. Bunun üç, dört katı destekleme vermesi lazım. Çiftçinin sorunları hepimizin takip ettiği, bildiği, çözümünü dile getirdiği sorunlar. Ama bundan sonra en öncelikle yapılması gereken iş, ÖTV'siz KDV'siz mazot talebini yeniden hayata geçirmektir. Yatlara, teknelere ÖTV'siz, KDV'siz mazotu verip, Alanyalı çiftçiye 43 liradan mazot satanlara yazıklar olsun." Özel, Alanya'da milliyetçisi, muhafazakarı, demokratı, sağcısı, solcusu, Alevi'si, Kürt'ü, Türk'ü Laz'ı, Çerkez'ini birlikte kucaklamak istediklerini kaydederek, belediyeyi hep birlikte yönetmek ve birlikte başarmak istediklerini ifade etti. Karşılarındaki korku ittifakına inat, umudun, kardeşliğinin ittifakı olduklarını söyleyen Özel, "Biz ötekileştirenlere inat kucaklaşanların ittifakıyız. Biz şeytanlaştıranlara inat barıştıranların ittifakıyız. Biz ayın sonunu getiremeyen emeklinin, emekçinin, borcunu ödeyemeyen siftahsız esnafın, tarlada ürününü toplayamayan çiftçinin ve milletin efendisidir diye Atatürk'ün baş tacı yaptığı köylülerin ittifakıyız. Biz Türkiye ittifakıyız." değerlendirmesinde bulundu. Özel, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlardan destek istedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.