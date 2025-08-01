Özgür Özel: Anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmaz

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Aksaray'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Mitingde CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları yer alırken vatandaşlar meydanı doldurdu. Vatandaşlara seslenen Özel, “Aksaray bu çelişkilerden, bu haksızlıklardan, bu kendine sırt dönenlerden, çok çektiğinden Aksaray vesayete geçit vermediği için Aksaray kendini görmeyenleri artık gözüm görmesin dediği için Aksaray hiçbir suçu olmayanlara kara çalan bu kara düzene isyan ettiği için bugün bu meydanı Tayyip Erdoğan'ın dolduramadığı, doldursa da böyle taşıramadığı bu meydanı doldurdu. Bu meydan, boşuna dolmadı. Çünkü biz buraya yazın ortasında Aksaray'a bir miting yapmaya gelmedik. Biz buraya bugün adaletsizliklere isyan etmeye, hem mutfaktaki, pazardaki yangını görmeye, gelir adaletsizliğine, vergi adaletsizliğine isyan etmeye mahkemedeki adaletsizliklere, Silivri'deki adaletsizliklere isyan etmeye, biz buraya oyu aldıklarında milli irade diyenlerin şimdi yenemediklerini anlayınca darbe yapmaya kalktıkları Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için. Biz buraya geldiklerinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşının 2,5 çeyrek altına düştüğü için, geldiklerinde 7 çeyrek altın alan asgari ücretlinin bugün 3 çeyrek altına düştüğü için bugün kiralar alıp başını gittiği halde açlık sınırı altında asgari ücrete açlık sınırının neredeyse yarısına emekli maaşına mahkum edilenlerin adaletini aramak için biz buraya miting yapmaya değil, eylem yapmaya geldik” dedi.

Filistin konusuna değinen CHP lideri Özgür Özel, “Bugün nihayet Sayın Erdoğan ağzına Filistin'i aldı. Ama Filistin'e sahip çıkmak için değil, çıkıyorum, ediyorum, Özgür Özel çıkmadığımı söylüyor demek için aldı. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum. Yahu Trump diyor ki Gazze'yi boşaltacağım. Oteller yapacağım. Bir kelime konuşuyor musun? İran'ı bombalıyor, İsrail Müslüman kanı döküyor bir kelime konuşuyor musun? Türki cumhuriyetler Kuzey Kıbrıs’ımızı değil Güney Kıbrıs'ı tanıyor. Bir kelime konuşuyor musun? Ayşenur Ezgi Filistin'de öldürülüyor. Bir kelime konuşuyor musun? Amerika'da, genç kadın aktivist bir kardeşim eleştiride bulunuyor diye aylarca hapiste tutuluyor. Bir kelime konuşuyor musun? Rümeysa Öztürk için? Madlen gemisine yapılan muamele ortada. Bir kelime konuşmuyorsun, sonra diyorsun ki benim Filistin sevgimi Özgür Özel sorgulayamaz. Erdoğan ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum. Çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz. Sen de Filistin hassasiyeti yok. Sende Trump hassasiyeti var. Trump korkusu var. Gençler oradan sesleniyorlar. Ey Tayyip Erdoğan! Allah'tan korkmayıp. Trump'tan korkan bir çizgiye geldi. Allah da şahit, kul da şahit. O İsrail Filistin'de dünya tarihinin en büyük katliamlarını yapıyor. Trump korkusuna Netanyahu'ya laf söylüyorsun. Esas azmettiriciye susuyorsun. Bizim çizgimiz üçüncü genel başkanımız, Bülent Ecevit'in, Yaser Arafat'la dayanıştığı çizgidir. Bizim çizgimiz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü'yle verdiği mücadelenin çizgisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin, bizlerin Filistin sevgisi, Amerika korkusuyla bastırılamaz seninki gibi” diye konuştu.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR EKREM İMAMOĞLU ORADAN ÇIKACAK"

Türkiye’de yaşanan sorunların çaresinin CHP olduğunu söyleyen Özgür Özel, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Tayyip Erdoğan, ne eskisi gibi bıçağının iki tarafı da kesiyor. Ne de eskisi gibi millet onun attıklarına inanıyor. Son anketler geldi. 28,5’tan 29 Erdoğan, seni yüzde 29’la orada oturtmam. Orda oturtmam. Aksaray'ın güzel insanları, yaşadığımız çözümler, yaşadığımız; sorunlar çaresiz değil. Her derdin elbette var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Ne yaparlarsa yapsınlar o sandık gelecek. Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu oradan çıkacak. Bakın Aksaray ne diyor. Ey Erdoğan, ben halkım, ben milletim, ben milli iradeyim. Adayımı bırak. Sandığı getir. Adayımı yanımda, o sandığı önümde istiyorum. O sandık gelecek Erdoğan gidecek. Ekrem İmamoğlu gelip bütün dertleri, bütün tasaları bitirecek” dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ YOKSA BİR KOMİSYONDA YOKSA O KOMİSYONDAN KORKUN"

TBMM'de kurulacak komisyonla ilgili konuşan Özel şunları söyledi: “Amerika'nın hadsiz, Amerika'nın haddini aşan büyükelçisi, geçenlerde Osmanlı'nın millet sistemi dedi. Ne diyorsun sen dedik. Demiş ki en son ‘ben mezheplere dayalı yönetim dedim’. Milletin sisteminden bahsettiğimde aslında mezhepsel bir düzenden söz ediyorum. Köyler, dinler, mezhepler, tarikatlar, kabileler, tüm bunlar merkezi bir sistemde cumhuriyet ya da demokrasi dediğimiz yapıda birlikte yaşayabilirler. Adam aklını yitirmiş. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Kabile diyor ne kabilesi? Köy diyor din diyor mezhep diyor. Sen bilmiyorsun ki bu ülkede tüm mezhepler Hatay'da tüm dinler yan yana. İstanbul'da yan yana Türkiye'de tüm mezhepler yan yana tüm etnisiteler yan yana olsun diye bu ülkeyi kuran bir çatı çaktı. O çatının adı cumhuriyet sistemi. Ona sahip çıkıyor bu millet. Hepimiz altındayız. Ama elbette eksiklikler var. Hatalar, haksızlıklar. Hepsini gidermek için bu ülkede yaşayan herkese eşitlemek için madden manen siyaseten herkesi eşitlemek için elbette, el ele, omuz omuza vereceğiz. Ama Amerika'nın büyükelçisi de duysun, AK Parti'de Erdoğan'ın prompterına onu koyanlar da okuyan kendisi de duysun. Erdoğan'ın bu sözlerine susanlar da duysun. Cumhuriyetin kolonunu kesecek diyorlar. Cumhuriyetin kolonuna çivi çaktırırsak namerdiz. Bunun için geçtiğimiz günlerde konuştuk, tartıştık. Meclisteki komisyona. Arkadaşlarımızı gönderdik. Buradan hepinizin gözünün içine bakarak söylüyorum ki, bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi yoksa bir komisyonda yoksa o komisyondan korkun. Cumhuriyet Halk Partisi varsa cumhuriyetin teminatı orada. Bazıları endişe ediyoruz, korkuyoruz diyor. Şuna inanın ki bizim olduğumuz yerde kimse bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne dokunamaz. Bizim olduğumuz yerde. Anayasaya uymayanlarla anayasa yapılamaz.”