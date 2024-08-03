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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, adaylarla bir araya geldi | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, adaylarla bir araya geldi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pazar günü gerçekleştirilecek 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegelerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 23:42 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:42
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        Özgür Özel, adaylarla bir araya geldi
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        CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde buluştu.

        Özel, yarın parti genel merkezinde yapılacak "CHP İl Başkanları Toplantısı" dolayısıyla partisinin il başkanlarıyla da görüştü.

        "CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı", "Eşitlik ve Adalet" temasıyla yarın saat 10.00'da Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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