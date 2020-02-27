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Konya'da parkta sevgilisini darp ettiği iddiasıyla müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Özgür Duran'ın ailesinin avukatları açıklama yaptı. Kamuoyunda Özgür Duran ile ilgili haksız eleştirilerde bulunulduğunu savunan avukatlar, Duran'ın sabıka kaydının bu olayı başka yönlere çekmekte kullanıldığını söyledi

Duran ailesinin avukatları Mehmet Zengin, Furkan Akbulut ve Duygu Delibaş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, kadına şiddete karşı olunduğu ancak Özgür Duran ve Kadir Şeker arasında yaşananların, fiziksel şiddetle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, kamuoyunda olaya ilişkin farklı görüş ve yaklaşımların yer aldığı anımsatılan açıklamada "Olay, maktulle Ayşe D.'nin yüksek sesle tartışmasından ibaret. Dosyada da zaten darp olmadığına ilişkin adli tıp raporu bulunmaktadır. Ayrıca maktulün sabıka kaydının somut olayla bir ilgisi yok. Yerleşik yüksek yargı kararları da önceki sabıka kaydını, ancak yeni bir suç işlenmesi durumunda cezanın belirlenmesi veya cezanın infazı bakımından bir kriter olarak kabul etmektedir. Maktulün sabıka kaydının ölümcül güç kullanımını haklı kılmaya gerekçe olarak gösterilmesi hukuka ve yargılama etiğine aykırıdır" denildi.

'TAŞIDIĞI BIÇAK YASAL DEĞİL'

Kadir Şeker’in olayda kullandığı bıçağa da şu cümlelerle dikkat çekildi:

"Şüphelinin taşıdığı bıçak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında kabul edilebilir ölçütlerde değil. Dosya kapsamında adil yargılamayı etkilemeye yönelik bir anlayışın ortaya konulması doğru değil. Yargı sürecine ve tüm süreçlere saygı duyulması ve hukuka riayet edilerek ortaya çıkacak netice ve maddi gerçeğin sabırla beklenmesi gerekiyor."