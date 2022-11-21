"Baş Belası" adlı tiyatro ekibinin yer aldığı 52 ADS 527 plakalı araç ile 42 FES 27 plakalı kamyonun çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Olay yerinde Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, aralarında Özgür Ayaz'ında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

ÖZGÜR AYAZ KİMDİR?

Feci kazada minibüste bulunan isimlerden biri olan Özgür Ayaz hakkında bilgi bulunmuyor. İsmin sadece İstanbul Devlet Tiyatrosu ile ilgisi olduğu biliniyor.