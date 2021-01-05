Özgün'ün 'Mahzen' sevinci

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Radio Monitor resmi verilerinin açıklanmasının ardından yılı zirvede kapatan başarılı sanatçı Özgün, kendi yapım firmasından çıkardığı ilk şarkısı "Mahzen" ile büyük başarı elde etti.

Aynı zamanda yılın ilk günlerinde açıklanan Powerturk müzik ödüllerinde, en güçlü şarkı adayı olan sanatçı, çifte mutluluk yaşadı.





Başarısını eşi Nida Uğurlu, oğlu Ediz, anne ve babası ile kutlayan sanatçı Özgün, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğraf ile sevenlerinden büyük beğeni aldı.



Hem yeni yılı hem de Mahzen'in başarısını kutlayan Uğurlu ailesi, acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakırken her şeye rağmen gülümsediklerini, 2021 yılının ilaç gibi gelmesini temenni ettiklerini paylaştı.