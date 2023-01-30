Eşiyle ilk kez sahnede

Özgün Uğurlu, İstanbullu sevenleriyle Florya'da buluştu. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Uğurlu, sevilen şarkılarının yanı sıra 2009'da tanıştıklarında eşi Nida Uğurlu'ya doğum günü hediyesi olarak yazdığı 'Dur Gitme' isimli parçasını seslendirdi.

"EN GÜZEL HEDİYEM AİLEMLE BİR ARADA OLMAK"

Ünlü şarkıcı, şarkıyı seslendirmeden önce seyirciye bir sürpriz yaptı. Özgün Uğurlu, sahneye kendisi gibi müzisyen olan keman sanatçısı eşi Nida Uğurlu'yu davet etti. Şarkıyı seslendirirken ilk kez aynı sahneyi paylaşan çift, karşılıklı keman çalıp, duygusal anlar yaşadı.