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Özgün Uğurlu eşiyle ilk kez sahnede

Florya'da konser veren Özgün Uğurlu, kendisi gibi müzisyen olan eşi Nida Uğurlu'yu sahneye davet ederek, birlikte 'Dur Gitme' adlıyı seslendirdi

Giriş: 30.01.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Özgün Uğurlu eşiyle ilk kez sahnede - Magazin haberleri
Eşiyle ilk kez sahnede
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Özgün Uğurlu, İstanbullu sevenleriyle Florya'da buluştu. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Uğurlu, sevilen şarkılarının yanı sıra 2009'da tanıştıklarında eşi Nida Uğurlu'ya doğum günü hediyesi olarak yazdığı 'Dur Gitme' isimli parçasını seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, şarkıyı seslendirmeden önce seyirciye bir sürpriz yaptı. Özgün Uğurlu, sahneye kendisi gibi müzisyen olan keman sanatçısı eşi Nida Uğurlu'yu davet etti.

Şarkıyı seslendirirken ilk kez aynı sahneyi paylaşan çift, karşılıklı keman çalıp, duygusal anlar yaşadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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