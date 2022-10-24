Sahnede doğum günü sürprizi

Özgün, dün akşam Gençosman Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. 19 Ekim'de 43. yaşına giren ünlü şarkıcı, doğum gününü de sahnede kutladı.

Organizasyon ekibinin planladığı sürpriz ile sahnede pasta kesen ve hayranlarının alkışları eşliğinde mumları üfleyen Özgün, mutluluğunu paylaşırken sevenlerine bir de müjde verdi.

Özgün, hazırlıklarını tamamladığı yeni şarkısını 4 Kasım'da müzikseverlerle buluşturacağını duyurdu.

"EN GÜZEL HEDİYEM AİLEMLE BİR ARADA OLMAK"