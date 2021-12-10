Sette talihsiz kaza

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Spor hayatına olan düşkünlüğü ile bilinen şarkıcı Özgün’ün "Mümkânsız"ınn klip çekimlerindeki sergilediği sınırları aşan performans denemeleri, sanatçıya çok zor anlar yaşattı.

Eda Berker ile çektiği klibin set arkası görüntülerinde Özgün’ün ağırlık kaldırırken yaşadığı anlar, anbean kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcı, bu projesi için adeta sakatlanmanın eşiğinden döndü.

Özgün, "Mümkânsız"ın çıkışı itibariyle "Spotify Türkçe Pop" listesinde "Haftanın Sanatçısı" oldu.