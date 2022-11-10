'İyiyim Diyemem' yayında

Özgün'ün yeni şarkısı 'İyiyim Diyemem'in düzenlemesini ve mix'ini Gürkan Kömürcü, mastering'ini Emre Kıral, video klibinin yönetmenliğini ise Burak Sesli üstlendi.

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