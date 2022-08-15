Özgü Namal'dan set ziyareti

ÖZGÜ NAMAL'DAN SET ZİYARETİ

Zor günleri geride bırakan Namal, Bodrum tatilinin ardından Onur Tan'ı yönettiği dizinin setinde ziyaret etti. Tan, Yılmaz Erdoğan ile BKM'nin sahibi, aynı zamanda kurucusu olan Necati Akpınar ve ünlü oyuncu ile objektif karşısına geçtiği anları, "Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda bedenine güç bahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir… İyi ki varsınız… 13/08/2022..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun takipçileri de, "İzleyicileriniz olarak sizi bekliyoruz." şeklinde yorumlarda bulundu.

Özgü Namal'ın beyazlayan saçları ise dikkatlerden kaçmadı.