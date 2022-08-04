"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR!"



Kaya, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin evlilik soruları karşısında, "Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor. Sizin de işiniz böyle. İlişkisi olan insanlara evlilik soruyorsunuz ama yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım. Ben de, Serdar da... Böyle bir şey asla gündemimizde değil. Önce çalışmamız lazım. Evlilik için önce kariyer, sonra evlilik..." diye konuşmuştu.



Şanal da "evlilik" sorularına, "Olursa onunla olur..." şeklinde yanıt vermişti.