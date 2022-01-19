Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sahalarında 1-0 mağlup ettikleri Adana Demirspor maçının ardından açıklama yaptı. Özgökçen, futbolcuları Ahmet Çalık'ın geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesine değinerek, ''Ahmet kardeşimizi kaybedeli tam bir hafta oldu. Tüm Türkiye´den hatta tüm dünyadan iyi temenniler aldık. Türkiye ve spor camiasına teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca herkes bir şekilde Ahmet kardeşimizi andı" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK BİR ÇALIŞMA HAFTASI OLDU"

Özgökçen, "Maç değişik bir atmosferde oynandı. Ortamı görüyorsunuz. Duygusal bir durum vardı. Allah, hiçbir takıma böyle zamanlar yaşatmasın. Futbolcularımız mücadele noktasında morallerinin de düşük olduğu dönemde iyi çalıştılar. Netice itibariyle 3 puanı hanemize yazdırdık. Bundan sonra bu acıyı unutup başarılarımızın devamına bakacağız. Arkadaşlarla neler yapacağımız konusunda devamlı istişare içerisinde bulunduk. Hem teknik ekibimiz, hem biz, hem de yönetici arkadaşlarımız. Bu bir haftayı psikolojik bir çalışma olarak geçirdik. Biraz önce soyunma odasındaydım. Hepsine teşekkür ettim. Bugünkü değişik atmosferde üstün performans gösterdiler. Sonuçtan da oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.

"AHMET´İN İSMİ TESİSLERDE YAŞATILACAK"

Ahmet Çalık´ın isminin tesislerde yaşatılması için çalışma sürdürdüklerini ifade eden Özgökçen, şunları söyledi:

''Ahmet´in ismini verme konusunda farklı çalışmalar olacak; ama herkes bir şekilde Ahmet kardeşimizin ismini yaşatma peşinde. Birçok belediye ve kamu kurumu açıklama yaptı. Nihayetinde de futbol federasyonu da sezonu Ahmet Çalık sezonu yaptı. Biz de kulübümüzle ilerleyen dönemde gelecek hafta içerisinde resmi kararı açıklayacağız. Tesislerimizin birine Ahmet kardeşimizin ismini vermeyi planlıyoruz."

"BU HAFTA İÇERİSİNDE TRANSFERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Transfer konusuna da değinen Başkan Özgökçen, "Elimizde olmayan sebeplerden dolayı transfer ihtiyacımız doğuyor. Biz de Ahmet kardeşimiz yerine ve Serdar Gürler biliyorsunuz ki Başakşehir´e transfer oldu. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. En azından bu hafta içerisinde bir transferle sonuçlandırıp, diğer haftalarda da transferleri tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.