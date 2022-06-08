Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 5 Haziran 2021 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile birlikte göreve getirildiklerini hatırlatan Başkan Fatih Özgökçen, “Türk futbolundaki özellikle o mali açıdan kalıplaşmış problemler Konyaspor’umuz için de geçerliydi. Tabii bunun üzerine sportif başarı olmadığı takdirde bu sorunlar yumağı daha da artarak takımları zor durumda bırakabiliyordu. Biz de özellikle bunu bilerek göreve başladık. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla görev dağılımı yaparak gece-gündüz çalışma hevesiyle kulübümüzün genel bir fotoğrafını ortaya çıkardık. Temel gayemiz bir ve beraber hareket etme arzusu içerisinde olduğumuzdur. Bundan hareket ederek çalışmalarımıza başladık. Konyaspor’un hak ettiği yer en üst seviyedir. Bunun için gayret içerisinde olduk. Zor günleri planlı çalışmalar yaparak atlatma gayreti içerisinde olduk” dedi.

“Konyaspor mutlaka şampiyon olacaktır”

Göreve geldiklerinde eleştiriler aldıklarını anlatan Fatih Özgökçen, “Hem yönetici arkadaşlarımız hem scout ekibimiz bir kriter belirleyerek yola çıktık. Özellikle maddi noktada futbol takımını çok fazla ekonomik açıdan zedelemeyecek, takım oyununu oynayabilecek, kolej havasını benimseyecek arkadaşlar olmasını tercih edeceğiz dedik ve bu noktada transferler yaptık. Takımdaki uyumu gördükten sonra kendimize bir hedef belirledik. En azından lig başında belirlediğimiz ilk 10 hedefini aslında daha lig başlamadan kendi içimizde güncellemiştik. Tabii bu dönemler içerisinde zor anlar yaşadık, üzücü hadiseler oldu. 11 Ocak günü beni en çok etkileyen hadiseydi. Ahmet Çalık kardeşimizin vefatı hem bizi hem futbolcu kardeşlerimizi hem de ülkemizi yasa boğdu. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız Fatih Korkmaz’ı kaybettik. O da bizim için çok önemli kayıptı. Neticede zor günler geçirdiğimiz bir dönem içerisinde Konyaspor ligi tarihindeki en yüksek puanıyla 3. sırada bitirdi. 3.’lük bu dönem için bir başarı olabilir. Bu şehir hep en üstü hak ediyor. Dolayısıyla da mutlaka şampiyon olacaktır” şeklinde konuştu.

“Maksimum fayda minimum harcama ilkesiyle hareket ediyoruz”

5 yıl ara verdikleri Avrupa macerasına bu sene başladıklarını kaydeden Başkan Özgökçen, “Bizim için önemli bir deneyim olacak. Bunun için hazırlıklarımıza başladık. Biz bir hedef koymuştuk. Ligi Avrupa’ya gidecek şekilde bitirdiğimiz takdirde sezonun erken başlaması, Dünya Kupası, Avrupa maçları gibi takvimin sıkışık olması nedeniyle transferlerin çok erken bitirilmesi gerektiğini düşündük ve scout ekibimiz ligin ilk yarısından sonra yurt dışında kalarak tespitlere başladı. Transfer sezonu başlamasa bile biz 5 oyuncuyla transfere başladık ama daha bu devam edecek. Konyaspor’un 1 lirasını heba etmemek lazım. Bu politikadan da hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Maksimum fayda minimum harcama ilkesiyle hareket ediyoruz. Aldığımız 5 futbolcudan 4 tanesini bonservis ödemeden, sadece Robert Muric’e bonservis ödeyerek transferleri gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Yolumuzu ayıracağımız arkadaşlar var”

Transferlerin devam ettiğini, görüştükleri futbolcuların olduğunu aktaran Özgökçen, “Sosyal medyadan bizimle hiç alakası olmayan arkadaşların ismi geçiyor. Bizim Maksimum fayda minimum harcama ilkesiyle hareket ediyoruz. Hocamızın vermiş olduğu bir rapor ve kendimizde oluşan bir düşünce var. Buna göre yolumuzu ayıracağımız arkadaşlar var. Bir kısmıyla sözleşme yenilemeyerek onlara teşekkürlerimizi ilettik. Bundan sonraki dönem içerisinde de yollarımızın ayrılması gereken arkadaşlarımız olacak. Bu sene Konyaspor futbolcularına bir ilgi oluştu. Bu durum başkan olarak beni de mutlu eden, gururlandıran bir hadise. Burada temel gayemiz Konyaspor’un ekonomik menfaatleri, 2.’si futbolcu kardeşlerimizin görüşleri. Bu ikisini masaya yatırıp hangisinde Konyaspor kazançlı çıkar ve transferi gerçekleşmesi muhtemel arkadaşımızın da isteğine ilişkin teklif gelen takım olursa göndeririz” diye konuştu.