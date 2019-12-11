AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret ederek acısını paylaştı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Mersin'den gelen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan, Özdemir ailesinin evine ziyarette bulunarak, Ceren'in babası Yılmaz ve annesi Güfer Özdemir ve yakınlarına başsağlığı diledi. Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özdemir ailesinin acılarını yürekten, derinden paylaştıklarını söyledi.

'ARTIK BU ACILAR SON BULSUN'

Artık bu acıların son bulmasını temenni eden Aslan, "Kadına şiddet insanlık suçudur. Benim görüşüme göre birinci derecede devletin sorunu çözmesi gerekiyor. Yani geniş kapsamlı bir şura kurulup, bunun sebeplerinin araştırılıp, çözüme ulaştırılması lazım" değerlendirmesinde bulundu. Aslan, sözün bittiği yerde olduklarına işaret ederek, "21'inci yüzyıldayız. Bu sorun sadece ülkemizde değil, bütün dünyada aynı şekilde var. Bütün dünya çok büyük bir acı, çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Devletimizin işi kolay değil ama bunun çözüme ulaştırılması gerekiyor" dedi. Mehmet Aslan, aileye sabır, Ceren'e Allah'tan rahmet diledi.

'İDAM GETİRİLMESİNİ İSTİYORUM BİR ANNE OLARAK'

Anne Songül Aslan ise ailenin çok kötü durumda olduğunu dile getirerek, "Allah sabır versin. Ben kendimi annenin yerine koyarak geldim, yanında olayım dedim. Yani Allah sabırlar versin." diye konuştu.

Olayı duyduğunda çok kötü olduğunu anlatan Aslan, "Odaya girdim saatlerce ağladım. Biz zaten ilaçlarla ayaktayız. Bizim bir tek kızımız ölmedi, bütün aile öldü. Biz yaşayan ölüyüz sadece. Eşimin dediği gibi bir an önce bu konuya el atılmalı, başka yavruların canı yanmasın diyorum lütfen bunu istiyorum. İdam getirilmesini istiyorum bir anne olarak." değerlendirmesinde bulundu.