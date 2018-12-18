Hayatın içindeki pozitif enerjiyi, sağlıklı bir yaşam için ihtiyacımız olan motivasyonu ve işimize yarayacak her değerli bilgiyi sizlerle paylaşmak için Özge Ulusoy, 'Hayat Güzeldir’de sizleri bekliyor.

Sağlıktan çocuk bakımına, ilişkilerden yemek tariflerine, modadan seyahate, hukuktan spora merak ettiğiniz her konu birbirinden değerli konuklarla “Hayat Güzeldir”de konuşuluyor.

Özge Ulusoy’un sunumuyla 'Hayat Güzeldir', Cumartesi-Pazar saat 08.15’te SHOW TV'de!

İşte Hayat Güzeldir’in Tanıtımı!

