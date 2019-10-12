Sunucu ve manken Özge Ulusoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Köpeğiyle birlikte geldiği alışveriş merkezinde meydan katındaki açık alanda gezintiye çıkan Ulusoy, daha sonra bir kafede yakın dostlarıyla buluşup güzel havanın tadını çıkardı.

Yaklaşık iki saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrılan Ulusoy, şık kombini ve tarzıyla dikkat çekti.