Manken Özge Ulusoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş merkezine gelen Ulusoy, meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile bir araya geldi.

Keyifli ve eğlenceli olduğu her halinden gözlenen Ulusoy, soruları yanıtsız bırakıp, "İyi günler arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum, kolay gelsin" açıklamasında bulundu.

Taksi kuyruğunda kısa bir süre araç bekleyen Ulusoy, taksinin gelmesi ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.