Annesi ile birlikte alışverişe çıkan Ulusoy, uzun bir süre giyim mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen başarılı model, "Gerçekten bu son dönemler çok yoğun geçiyor. Çok şükür sürekli koşturma ve çalışma halindeyim. Bugün ancak kendime zaman ayırabildim. Bir kaç eksiğim vardı, hem onları tamamlamak hem de arkadaşlarımla buluşmak için bugün buraya geldim." açıklamasında bulundu.