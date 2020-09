Özge Sevinç'in şüpheli ölümünde 3 gözaltı

HABERTURK.COM

Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında günlerdir iki çocuk annesi Özge Sevinç’in ölümü araştırılıyordu. Sevinç, 13 Temmuz’da Sındırgı Adliyesi'ne gidip kendisinden 40 yaş büyük kocası Ahmet Sevinç hakkında boşanma dilekçesi verdi. Özge Sevinç adliyeden ayrıldıktan sonra da Yılmaz Akkoca isimli bir adamın evinde kalmaya başladı. İşte ne olduysa o 6 gün içinde oldu. Şiddet gören, işkenceye maruz kalan Özge Sevinç önce yataklara düştü, ardından da yaşamını yitirdi.

Ancak Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında genç kadının, fuhuş şebekesi tarafından kandırılıp, kendisinden 40 yaş büyük bir adamla evlendirildiği ortaya çıktı. Talihsiz kadının, kocası Ahmet Sevinç tarafından 4 ay kilit altında tutulup sistematik işkence gördüğü ve 12 aylık bebeğinin de bir aileye satılmak istendiği yine canlı yayın sırasında öğrenildi.

SINDIRGI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DEVREYE GİRDİ!

Programa bağlanan görgü tanıkları ise Özge Sevinç’in eşinden boşanma dilekçesi verdikten sonra yanında kaldığı Yılmaz Akkoca’yı işaret etti. Canlı yayına bağlanan bir izleyicinin "Akkoca’nın evinden bir kadının imdat çığlıklarını duydum!" sözleri üzerine soruşturmayı yürüten Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı düğmeye bastı. Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Özge’nin en son kaldığı evin sahibi Yılmaz Akkoca’yla birlikte üç kişiyi gözaltına aldı.

Özge Sevinç soruşturmasında üç gözaltı;

SICAK GELİŞMELER AN BE AN EKRANLARA YANSIRKEN STÜDYODA İSE TANSİYON HİÇ AZALMADI!

Yine canlı yayın sırasında Özge Sevinç’in 12 aylık kızının çocuğu olmayan bir aileye verilmek istendiği de ortaya çıktı. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geceyi geçiren 3 şüphelinin gözaltındaki sorguları devam ediyor.