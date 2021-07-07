Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 İzmit'te dünyaya geldi. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünü bitiren Burak Yamantürk ilk oyunculuk deneyimini Ayhan Hanım filminde yaşafdı. Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrolünde oynadığı Veda dizisinde rol aldı.

Daha Sonra Tatar Ramazan dizisinde rol alan Burak Yamantürk, Yasak dizisinde Nejat karakteri ile dikkatleri üzerine topladı, bu dizi ardından Hayat Yolunda dizisinde oynadı.