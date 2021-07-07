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Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında?

Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk hamilelik haberlerinin ardından gündeme geldi. 6 yıldır beraber olan çift bebek bekliyor, ikilinin yakında evleneceği konuşuluyor. Burak Yamantürk, oyuncudur. 2021 yılında Kuş Uçuşu isimli projede yer alması bekleniyor. İşte Burak Yamantürk hakkında merak edilenler...

07.07.2021 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk kaç yaşında?

Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 İzmit'te dünyaya geldi. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünü bitiren Burak Yamantürk ilk oyunculuk deneyimini Ayhan Hanım filminde yaşafdı. Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrolünde oynadığı Veda dizisinde rol aldı.

Daha Sonra Tatar Ramazan dizisinde rol alan Burak Yamantürk, Yasak dizisinde Nejat karakteri ile dikkatleri üzerine topladı, bu dizi ardından Hayat Yolunda dizisinde oynadı.

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