Özge Özpirinçci'nin acı günü
Oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti
Giriş: 12.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:37
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Özge Özpirinçci, babasının ölümüyle sarsıldı.
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Ünlü oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti.
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Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Fotoğraflar: Depo Photo
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