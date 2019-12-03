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Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Özge Özpirinçci, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu son olarak, "Küçükken saçlarım dümdüzdü" diyerek fotoğraf paylaştı.

"İNANAMAZSINIZ"

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi olan Özpirinçci, "Küçükken saçlarım dümdüzdü desem inanamazsınız ama neyseki kanıtım var! Ve yine insan harici bir canlıyla (Honey kedimiz) aşkla (daha çok mıncırmaya 5 kala) bakıyorum)" notunu düşerek fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.