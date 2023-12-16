Özge Özpirinçci cevap verdi

"ÇOK ÜZGÜN OLDUĞUMU SÖYLEDİM"



Üstüne bir de babama ALS teşhisi konması ile birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım. İlk defa sahneye çıkacaktım ve bu deneyimimin böyle bir seneme denk gelmesini istemedim. Bu noktada oyuna dâhil olamayacağımı ve bundan dolayı çok üzgün olduğumu söyledim.