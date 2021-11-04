"NORMAL DOĞUM OLACAK"

"Hamileyken çalışmak çok iyi geldi." ifadelerini kullanan Özpirinçci, "Bulantım olmadı. Sadece başlarda korkunç bir sivilce bastı ama kafaya takmadım." diye konuştu.

Suda doğum yöntemini araştırdırdığını ancak öyle bir niyetinin olmadığını belirten Özge Özpirinçci, "İnşallah her şey yolunda giderse normal doğum olacak. Sadece 10 kilo aldım. ‘Haşimato Troidi’ olduğum için guliten hayatımda yok. Burak bana gulitensiz lahmacun yaptı." ifadelerini kullandı.