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Özge Özpirinçci: Berrak Tüzünataç ile bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci: Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz

Meslektaşı Burak Yamantürk ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç'la birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini açıkladı

04.11.2021 - 10:40 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma başladı.

  • 7,5 aylık hamile olan ve heyecanı gün geçtikçe büyüyen Özpirinçci, arkadaşı Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

  • "BEBEK AKREP BURCU OLMASIN DİYE DUA EDİYORUZ"

    Samimi açıklamalarda bulunan Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etti.

    Oyuncu, konuyla ilgili, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir Burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." dedi.

  • "NORMAL DOĞUM OLACAK"

    "Hamileyken çalışmak çok iyi geldi." ifadelerini kullanan Özpirinçci, "Bulantım olmadı. Sadece başlarda korkunç bir sivilce bastı ama kafaya takmadım." diye konuştu.

    Suda doğum yöntemini araştırdırdığını ancak öyle bir niyetinin olmadığını belirten Özge Özpirinçci, "İnşallah her şey yolunda giderse normal doğum olacak. Sadece 10 kilo aldım. ‘Haşimato Troidi’ olduğum için guliten hayatımda yok. Burak bana gulitensiz lahmacun yaptı." ifadelerini kullandı.

  • "VETO YEDİM!"

    Ünlü oyuncu, ayrıca sözlerini, "Hamile kalınca telefonuma bir aplikasyon (uygulama) yükledim. Orada dedi ki, ‘Sizin bebeğiniz şimdi bir üzüm tanesi kadar’. O an kızımın adı Üzüm olsun istedim. Babasının soyadıyla da (Burak Yamantürk) uyumlu ama veto yedim. Burak istemedi. Şimdi 2-3 isim daha var aklımda. Çok zormuş meğer." şeklinde sürdürdü.

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