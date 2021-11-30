YAY BURCU

Ünlü oyuncu, çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Özpirinçci'nin kızı yay burcu oldu.