"En büyük hayalim FBI ajanını canlandırmak"

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Hakkında bilinmeyenleri BeStyle Dergisi'ne anlatan oyuncu Özge Özkaplan, kendini en huzurlu hissettiği yerin evi ve kedisinin yanı olduğunu söyledi.

Özkaplan, en çılgın yaşının 19 yaşı olduğunu ve bir günde karar verip, Barcelona'ya gittiğini, saçını pembeye boyadığını dile getirdi.

BRITNEY SPEARS KONSERİNİ UNUTAMIYOR

Üniversitede okurken New York'ta gittiği Britney Spears konserini unutamadığını söyleyen Özge Özkaplan, küçükken Britney Spears'in büyük bir fanı olduğunu ve tüm duvarlarını sanatçının fotoğrafları ile kapladığını ifade eti.

HAYALİ FBI AJANINI CANLANDIRMAK

Oyunculuk yolculuğunda Hollywood filmlerindeki gibi bir FBI ajanını canlandırmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Özkaplan, ilerleyen dönemlerde yeni projelerde izleyicilerin karşısına çıkacağını sözlerine ekledi.