4,5 aylık bebeği Luna ile gazetecilere poz veren Özder, "Dizi başlayana kadar tatilde olacağız. Luna'nın bu ilk tatili, denizle tanışacak" dedi. Bebek emzirdiği için koronavirüs aşısı olamadığını ifade eden Özder, "Artık aşıyı Bodrum'da halledeceğiz" diye konuştu.