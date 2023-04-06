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Özge Özder: Kendimi şanslı hissediyorum

İki ay önce kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özder, "Hayatımın büyük bir kısmı evladımla geçiyor. Bu durum işimde geri kalmama neden olmuyor. Çünkü ben bakıyorum. Yeri geliyor eşim, yeri geliyor annem evladımıza bakıyor. Ben kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Aklım evde kalmıyor ama gerek kalsaydı ben de bakıcı tutardım" dedi

Giriş: 06.04.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Özge Özder: Kendimi şanslı hissediyorum Magazin haberleri
"Kendimi şanslı hissediyorum"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özder, Etiler'de görüntülendi. Bana Göz Kulak Ol Derneği'nin 10 yıldır başkanlığını üstlenen Özder, yeni projeleri hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SOKAK HAYVANLARI İÇİN FARKINDALIK FİLMİ ÇEKTİK"

Özge Özder, "Sokak hayvanları için farkındalık filmi çektik. Animasyon filmi oldu bu. Birçok isim destek verdi bu süreçte. Haluk Bilginer seslendirmesini yaptı. Burak Deniz, Pelin Akil, Melisa Şenolsun ve Bennu Yıldırımlar gibi birçok isim projede yer aldı" dedi.

"HAYATIMIN BÜYÜK BİR KISMI EVLADIMLA GEÇİYOR"

Yakın zamanda anne olan Özge Özder, "Hayatımın büyük bir kısmı evladımla geçiyor. Bu durum işimde geri kalmama neden olmuyor. Çünkü ben bakıyorum. Yeri geliyor eşim, yeri geliyor annem evladımıza bakıyor. Ben kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Aklım evde kalmıyor ama gerek kalsaydı ben de bakıcı tutardım" şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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