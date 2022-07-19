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Özge Gürel-Sekan Çayoğlu çiftinden yeni düğün pozları - Magazin haberleri

Özge Gürel-Sekan Çayoğlu çiftinden yeni düğün pozları

Geçtiğimiz hafta 7 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan oyuncu Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan yeni düğün pozları geldi

19.07.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz hafta Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlenmişti.

  • Ünlü çift, gelinlik ve damatlıkla çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

  • "ÜÇÜNCÜ BÖLÜM"

    Bu kez mini bir gelinlikle objektif karşısına geçen Gürel, eşiyle verdiği pozları "Üçüncü bölüm için hazır." notuyla yayınladı.

  • 35 yaşındaki oyuncunun paylaşımları, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

  • "BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

    Öte yandan Serkan Çayoğlu, daha önce ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum." demişti.

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