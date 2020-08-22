Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel 2014’te ‘Kiraz Mevsimi’nde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.

Erkek arkadaşları ile tatil yapan Serkan Çayoğlu önceki gün Instagram’da Özge Gürel ile bir fotoğrafını paylaştı.

Gürel fotoğrafın altına “Aşırı seviyorum sizi Serkan beyciğim, öyle böyle değil” yazdı.