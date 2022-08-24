HABERTURK.COM

Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlayan Borak, 13 yıl önce vefat eden halasını andı.

40 yaşındaki oyuncu, gönderisine "Halam melek gibi bir kadındı. Bu dünyadan göçeli 13 sene olmuş. Özledim." ifadelerini not düştü.