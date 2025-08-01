ÖZET İZLE | Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı özeti
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. Toplamda 6-2'lik skorla Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Shakhtar Donetsk-Beşiktaş mücadelesinin geniş özeti haberimizde...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.
İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan Siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda da sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş toplamda 6-2'lik skorla rakibine elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda etti.
BEŞİKTAŞ YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ
Beşiktaş'ın deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olduğu maçın geniş özetini haberimizden izleyebilirsiniz.