Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyen 32 yaşında ki deneyimli futbolcu, eşi ve oğlu ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde gün boyu keyifle vakit geçirdi.

Bir restorandan çıkarken görüntülenen Hurmacı, daha sonra kendisini görüntüleyen muhabirler ile kısa süre sohbet etti. Şuan da hiç bir kulüp ile anlaşma yapmadığını, kulüplerin ekonomik anlamda çok zor günler geçirdiğini onun için transfer yapamadıklarını dile getiren futbolcu daha sonra muhabirlere teşekkür ederek alışveriş turlarına kaldıkları yerden devem ettiler.