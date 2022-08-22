Çocuklarla keyifli gün

Bir oyuncak mağazasından çıkarken görüntülenen Özer Hurmacı ve çocuklarının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Çocuk giyim ve oyuncak mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra Ediz, Elizhan ve Lina ile birlikte yemek yiyen eski futbolcu, akşam saatlerinde de alışveriş merkezinden ayrıldı.