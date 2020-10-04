Alışveriş merkezinden ayrılırken ailesi ile birlikte objektiflere poz veren Özer Hurmacı, muhabirlerin "Doğuma ne kadar kaldı?" sorusuna "Valla doğum her an olabilir, artık zamanı geldi" diye yanıt verdi.

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