Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Özer Çak yazdı: 3-4-1-2'de kime yer var? - Fenerbahçe Haberleri

        Özer Çak yazdı: 3-4-1-2'de kime yer var?

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. HT Spor editörü Özer Çak, Fenerbahçe-Kocaelispor karşılaşmasını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 00:47 Güncelleme: 24.08.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3-4-1-2'de kime yer var?"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Benfica maçının ardından Kocaelispor karşısına çıktı. Portekizli teknik adam bu kez 4 değişiklik yaptı ama sistemini yine değiştirmedi ve 3-4-1-2 ile sahaya çıktı; Oosterwolde cezası sebebiyle sahada olamazken, Çağlar, İsmail, Oğuz ve Talisca şans bulan isimlerdi. Henüz 3. dakikada Çağlar Söyüncü’nün kendi yarı sahasından taşıdığı topla başlayan tehlike, Fenerbahçe'nin bu gece nasıl oynayacağına dair sinyalleri verdi. Çağlar öyle bir özgüvenle başladı ki sanki savunmacı değil hücum oyuncusuydu gibiydi. Nitekim açılış golünü de partneri Skriniar’a hazırladı.

        REKLAM

        Benfica maçının ilk yarısında kanatlarını hiç verimli kullanamayan Fenerbahçe, bu kez o problemi aşmış görünüyordu. Talisca’nın oyundaki varlığı ise pas oyununa çeşitlilik kattı. Orta alanda topu yöneten Brezilyalı, hücumdaki çeşitliliği artırırken, duran toplarda da farkını hissettirdi. Benfica karşısında duran toplarda Szymanski ile hiç üretken olamayan Fenerbahçe, bu kez duran toplarda daha korkutucu oldu. İlk 15 dakikada yüzde 82’lik topla oynama oranı, oyunun tamamen tek taraflı gittiğinin kanıtıydı ta ki dakikalar 22’yi gösterene kadar. O dakikadaya dek Fenerbahçe yarısını geçmekte zorlanan Kocaelispor, Petkovic’in serbest vuruşu ile skoru 1-1 yaptı. Çoğu kişinin gol olma ihtimalini düşük gördüğü pozisyonda bu gol İrfan Can Eğribayat'ın hanesine yazıldı. Fenerbahçe’nin artık baraj kurmayı bilen, konsantrasyon seviyesini koruyan üst düzey bir kaleciye ihtiyacı var.

        İlk yarı boyunca oyuna hükmeden taraf yine de sarı-lacivertlilerdi. %71 topla oynama, rakip ceza sahasında 12 kez buluşma ve savunmadan gelen ekstra hücum katkısı öne çıkan detaylar arasındaydı. İkinci yarı da beklendiği gibi başladı: 51. dakikada Archie Brown sahneye çıktı ve skoru 2-1’e getirdi. Brown’un iştahı, Fenerbahçe’nin sol tarafını hareketlendirdi. Ardından sahneye yeniden Talisca çıktı. Oğuz Aydın’ın üst üste gönderdiği ortalarda doğru yerde doğru zamanda vardı ve farkı ikiye taşıdı.

        REKLAM

        68. dakikadan sonra yapılan değişiklikler oyunun ritmini biraz bozdu. Kocaelispor daha fazla alanda görünmeye başladı ama skoru değiştirmeye yetmedi. Yine de dikkate değer bir detay vardı: İrfan Can Kahveci… Benfica maçında olduğu gibi oyuna 80’den sonra girdi. Geçtiğimiz sezon fazla süre alamayan ve bu yaz kampında oldukça iyi görünen İrfan’ın kaderi sanki yine aynı olacak gibi duruyor.

        Maçın özetine gelirsek; Eğer Talisca sağlıklıysa her zaman sahada olmalı. Orta alandaki yaratıcılığın en önemli anahtarı o. Fenerbahçe ayrıca bu sistemle kanat oyuncularını daha aktif kullanmak zorunda çünkü kapanan rakipler karşısında sadece merkezden yüklenmeye çalışmak yetersiz kalıyor. Benfica maçında da, Göztepe karşısında da bunun örneğini gördük. Fenerbahçe için daha zor geçecek maçlarda kanatların doğru kullanımı ve Talisca’nın oyun aklı kritik olacak. Ayrıca takıma katılacak olan Alvarez ile Fenerbahçe'nin orta sahası da yeniden şekillenecek. Burada Mourinho'nun oyun kurgusunda kimi tercih edeceği epey önemli. Mourinho'nun sahada kullanmayı en sevdiği oyunculardan Szymanski, sakatlık geçirmediği sürece takıma katkı sağlayan İsmail Yüksek ve yine Mourinho'nun sıkça forma şansı verdiği Amrabat... Bu listeye Fred ve Talisca'nın da eklenmesiyle Jose Mourinho'yu 3-4-1-2 sistemindeki tercihlerinde epey zor günler bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        "Kimse havlu atmak istemiyor"
        "Kimse havlu atmak istemiyor"
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa