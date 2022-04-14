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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, Şubat ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 yıl sonuna kıyasla 1,3 milyar dolar azalarak 167,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 1,4 milyar dolar düşüşle 160,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 129 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2021 yıl sonuna kıyasla şubatta bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 889 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 543 milyon dolar düşüşle 19,4 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 57 milyon dolar azalırken, tahvil stoku değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 136 milyon dolar düşerken, tahvil stoku ise 493 milyon dolar artışla 10,6 milyar dolara oldu.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, aynı dönemde 365 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 97 milyon dolar yükselişle 978 milyon dolara çıktı.

ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 43.2 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar şubat itibarıyla 2021 yıl sonuna kıyasla 1,3 milyar dolar azalarak 106,2 milyar dolara düştü. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 165 milyon dolar artışla 7,2 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,1'i dolar, yüzde 33,3'ü avro, yüzde 1,6'sı Türk lirası ve yüzde 2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41'i dolar, yüzde 36,5'i avro, yüzde 17,8'i Türk lirası ve yüzde 4,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 39,4'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 60,6'sını finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,8'i finansal kuruluşlar, yüzde 17,2'si finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,2 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.