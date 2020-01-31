Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Başkanlığını Bekir Emre Haykır’ın yürüttüğü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) hafta içinde büyük bir görevden alma süreci yaşandı, çok sayıda daire başkanı görevden alındı. Kaynaklar, sayının 10 dolayında olduğunu, bazı dairelere vekaleten atama yapıldığını söyledi.

'GEREKÇE BELİRTİLMEDİ'

HABERTÜRK, görevden alınan bazı daire başkanlarına ulaştı. Başkanlar, “Hafta içinde görevden alma kararı tebliğ edildi. Herhangi bir gerekçe belirtilmedi” dedi.